© APA/EPA/JuanJo Martin

Nachdem gestern Nachmittag bekannt wurde, dass eine Person des deutschen Profifußballklubs FC Schalke 04 im derzeit stattfindenden Trainingslager im Ötztal positiv auf das Coronavirus getestet wurde, laufen derzeit die weiteren Abklärungen zwischen der Tiroler Gesundheitsbehörde, den Mannschafts-Verantwortlichen und den deutschen Behörden. „Die Kontaktpersonenermittlung hat ergeben, dass insgesamt sieben Personen der Fußballmannschaft engen Kontakt zu der infizierten Person hatten und gemäß den gesundheitsbehördlichen Vorgaben abgesondert wurden. Die weiteren Mannschaftsmitglieder setzen das Team-Training unter Beachtung aller behördlichen Auflagen und ohne dem Beisein von Fans fort und sind angehalten, in enger Abstimmung mit dem Mannschaftsarzt und Hygienebeauftragten auf ihren Gesundheitszustand zu achten“, informiert Elmar Rizzoli vom CORONA-Einsatzstab des Landes Tirol. Eine erste Testung der gesamten Mannschaft sowie der MitarbeiterInnen des Team-Hotels, die im für Schalke reservierten Bereich gearbeitet haben, ergab zum derzeitigen Zeitpunkt keine weiteren Coronaerkrankungen. In den nächsten Tagen werden weitere Testreihen durchgeführt. Die am Coronavirus erkrankte Person hatte bereits im Vorfeld Symptome entwickelt und wurde in der Folge von der restlichen Mannschaft isoliert. Die Mannschaft wird in enger Abstimmung mit der deutschen Botschaft und den deutschen Behörden und unter strenger Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen voraussichtlich in der zweiten Wochenhälfte wieder heimreisen.