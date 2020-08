Facebook

Ein Ausläufer des Azorenhochs dehnt sich bis nach Mitteleuropa aus. Aus diesem Grund wird die Luft am Dienstag allgemein trockener und im Tagesverlauf deutlich wärmer. Viel Sonnenschein ist die logische Folge, erst im Tagesverlauf ziehen vermehrt Wolkenfelder einer Warmfront am Himmel vorüber. Am frühen Morgen ist es frisch, doch mit Sonnenaufgang wird es in allen Höhenlagen rasch deutlich wärmer. "Nicht nur im Raum Lienz stellen sich mit Hilfe der starken Augustsonne tagsüber absolut badetaugliche Bedingungen ein", verspricht der Wetterfrosch Werner Troger. Erwärmung bis auf etwa 25 Grad!