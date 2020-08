Mit Blitz und Donner endete am Samstag die Hitzewelle. Im Laufe des Nachmittags und Abends kam es in Kärnten zu Unwettereinsätzen, vor allem in Osttirol und im Bezirk St. Veit.

Jetzt ist es mit der Hitze in Kärnten und Osttirol vorbei. Denn auf eine hochsommerliche Periode mit Temperaturen von bis zu 33 Grad Celsius folgten am Samstag Gewitter und eine deutliche Abkühlung. In Osttirol und Teilen Oberkärntens hat das Wetter bereits am Samstagnachmittag umgeschlagen und die ersten Feuerwehren mussten ausrücken. In Lienz hat der heftige Sturm einen Baum umgeknickt. Dieser fiel auf eine Straße und blockierte den Verkehrsweg. Die FF Lienz rückte aus und beseitigte das Hindernis.