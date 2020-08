Facebook

Land sieht keine rechtlichen Möglichkeiten einer Betriebsverpflichtung für die Goldriedbahn © Ruggenthaler

Der Unmut ist groß – bei Vermietern und Gastronomen in Matrei gleichermaßen wie bei Urlaubern. Die Goldried-Bergbahnen in Matrei sind den ganzen Sommer nicht in Betrieb. Nichts ist es mit der Auffahrt von Matrei zu Aussichtspunkten auf die schönsten Dreitausender der Region. Nichts ist es mit dem Angebot, das in der Osttirol-Card des Tourismusverbandes enthalten ist. Schon seit Wochen gärt es bei den Tourismustreibenden in der Tauernkommune.