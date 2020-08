Facebook

Der Drauradweg wurde im Oktober 2018 auf mehrere Kilometer zerstört © KK/Baubezirksamt

Enorm waren die Schäden am Drauradweg Lienz-Innichen, nach den Unwettern Ende Oktober 2018. Er wurde in den Gemeindegebieten von Assling und Anras – also zwischen Thal und Mittewald – über einige Kilometer völlig zerstört. Teile der Streckenführung waren einfach nicht mehr da. Nach einer provisorischen Lösung im Vorjahr wurde nun eine fixe Trasse hergestellt. Und diese sollte auch wieder eine Asphaltdecke bekommen - so, wie der restliche Radweg zwischen Lienz und Innichen eine hat.