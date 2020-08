Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe besuchte im Tauerntal die Junior-Ranger © KK/NPHT

Die Nachwuchs-Ranger waren wieder in Osttirol unterwegs. 16 Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren haben dieses Jahr an der zweiwöchigen Ausbildung zum Junior-Ranger im Tiroler Anteil des Nationalparks Hohe Tauern teilgenommen. In den zwei Wochen ihrer Junior-Ausbildung wurden nicht nur die Grundlagen des Ranger-Handwerks vermittelt, sondern auch erste Führungen selbst gestaltet. Erstmals wurden 2020 sämtliche „Touren“ mittels öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt. Alle Regionen der Osttiroler Nationalparkregion sind gut mit den „Öffis“ erreichbar und die Ausgangspunkte zu den zahlreichen Ausbildungstouren in den Tälern konnten gut erreicht werden.