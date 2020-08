Der Osttiroler Künstler Leonard Lorenz zeigt ab heute aktuelle Werke in seinem elterlichen Haus in Tristach.

Ausschnitt aus "Netzwerkerin" von Leonard Lorenz © KK/Jan Roeder

Eigentlich sollte Leonard Lorenz derzeit in Bayern ausstellen. Aus bekannten pandemischen Gründen wurde daraus nichts. Und auch das 70-Jahr Jubiläum der Festspiele in Bad Hersfeld, für das Lorenz drei Werke anfertigte, wurde auf 2021 verschoben. Grund genug für Lorenz, auch Chancen darin zu sehen: Der in Bayern lebende Künstler richtete sich in seinem Elternhaus in Tristach unter dem Motto „Zurück zu den Wurzeln“ einen Ausstellungsraum ein und zeigt am kommenden Wochenende Werke der vergangenen zwei Jahre.