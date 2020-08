Facebook

Ab jetzt kann das Schlachtmobil über den Maschinenring gebucht werden. © KK/Northlight creative, Simon Fischler

Für Suppenhühner findet man nur schwer einen Absatzmarkt. Doch Biobauer Bernhard Stemberger aus St. Veit im Defereggental zeigt vor, dass in der Direktvermarktung auch dieses Fleisch vom Kunden geschätzt werden kann. Er ist mit 450 Legehennen, die er in zwei mobilen Ställen hält, der größte Bioeierproduzent Osttirols. Die Ausstallung seiner Hühner, wenn sie keine wirtschaftliche Legeleistung mehr erbringen, stellt den naturverbundenen Landwirt vor eine Herausforderung, auch in ethischer Hinsicht. „Ich habe keine genehmigte Schlachtstätte am Hof, die hat fast kein Bauer.“