Zum 33. Mal nehmen Anfang September die besten Athleten ihrer Disziplin den Kampf gegen die gigantische Naturlandschaft Osttirols und die Stoppuhr auf sich. Jedes Team schickt einen Bergläufer ins Rennen, der hoch über Lienz im Dolomitenmassiv an seinen Paragleiter übergibt. Die Piloten steuern ihr Ziel, das Lienzer Dolomitenstadion an, wo der Mountainbiker auf seine erste Staffelübergabe wartet. Er muss heuer zwei Mal ins Rennen. Nach einer Kurzstrecke vom Stadion nach Leisach, übergibt er an seinen Kajakfahrer. Ein gigantischer Startsprung, Wildwasser und Slalomtore sind von den Profis am Wasser zu bewältigen, ehe sie wieder mit dem Biker abschlagen, die dann zum Ziel ins Stadion fahren werden.