© Jürgen Fuchs

Am Montag gegen 15.10 Uhr, war ein 38-jähriger, einheimischer Servicetechniker in einer Firma in Lienz damit beschäftigt, die Druckregler der Gasbrenner für die Pulverbeschichtungsanlage umzubauen. Im Zuge dessen rutschte er auf einem Schmierfilm vor der Anlage aus und stürzte zu Boden. Dabei stützte er sich mit seiner rechten Hand ab und schnitt sich in weiterer Folge an Blechteilen, welche direkt vor der Pulverbeschichtungsanlage auf dem Boden lagen.