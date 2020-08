Facebook

Work-outs, Ernährung, Motivation und noch mehr rund um das Thema Sport wird auf der Online-Plattform „Athletic Hereos“ von Profisportler Benjamin Karl zu finden sein © KK/ATHLETIC HEROES

Herr Karl, Sie sind derzeit am Wörtersee in Kärnten. Urlaub oder Training?

Derzeit steht für mich eine Regenerationswoche an. Das heißt, ich trainiere diese Woche nur einmal am Tag, damit ich Zeit habe, etwas zu entspannen. Das ist wahrscheinlich auch mein einziger Urlaub im ganzen Jahr. Nächste Woche bin ich wieder voll im Einsatz.