Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wanderlehrer und Bienenwirtschaftsmeister Bauernfeind im Gespräch mit einem Imkerkollegen © KK/Privat

Für die Imker wird das heurige Jahr wohl in keiner allzu guten Erinnerung bleiben. Das hat zwei Gründe. Erstens: Bedingt durch Corona mussten alle Kurse und Veranstaltungen abgesagt werden, was gerade für jene, die neu mit der Imkerei beginnen wollten, ein Problem war. „Denn“, so Sebastian Bauernfeind, „man muss sich schon auskennen, sonst wird das nichts. Einen Bienenstock einfach irgendwohin stellen und dann warten, bis man den Honig ernten kann, reicht nicht. Da braucht es schon eine intensive Betreuung.“ Bauernfeind ist eines von rund 270 Mitgliedern der Bienenzucht der Raiffeisengenossenschaft Osttirol (RGO), hat selbst 30 Bienenvölker und weiß also, wovon er redet.