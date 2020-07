Der erste richtig heiße Sommertag des Jahres lockte viele Osttiroler an den Tristacher See und in die Freibäder. Wir haben die Stimmung vor Ort eingefangen.

1600 Badegäste tummelten sich heute am Tristacher See © Natascha Brunner

Der bisher heißeste Tag des Jahres, so lautete die Wetterprognose. Und tatsächlich peilte das Thermometer heute die 30-Grad-Marke an. Bei diesen hitzigen Temperaturen war in Osttirols Freibädern und natürlich auch am Tristacher See die Hölle los. Die Zutrittsbeschränkungen sind österreichweit seit 15. Juni aufgehoben.