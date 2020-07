Facebook

Abkühlung gefällig? © APA/BARBARA GINDL

Die Sonne gibt ganz klar den Ton beim Wetter an. Am Vormittag ist es meist wolkenlos und es herrscht Postkartenwetter. Am Nachmittag zeigen sich insgesamt wieder deutlich mehr Quell- und Haufenwolken über den Bergen. Sie werden erst gegen Abend hin deutlich größer und bringen ab etwa 18 oder 19 Uhr sogar das eine oder andere heftige Gewitter mit Platzregen, Sturm und Hagel. Örtlich über 30 Grad heiß. "Bei dieser Hitze ist ein Sprung ins kühle Nass sicherlich ratsam - etwa am Tristacher See", rät der Wetterfrosch Werner Troger eindringlich. Wichtiger Hinweis am Rande: Wärmereize spielen die Hauptrolle beim Biowetter. Somit kommt es speziell in den sehr warmen (heißen) Nachmittagsstunden oftmals zu wetterbedingten Kreislaufproblemen und auch zu Abgeschlagenheit. Ältere Menschen und Kinder sind dabei am meisten belastet.