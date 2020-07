Die gebürtige Südtirolerin Susanne Gurschler (51) hat 111 ganz besondere Orte in der Region in einem Buch festgehalten. Damit macht sie Lust darauf, die Schätze vor der eigenen Haustür zu entdecken.

Die Kirchenruine in Kals © Gurschler

Charmant, natürlich, echt. So könnte man Osttirol bezeichnen. Von den Einheimischen wird die Exklave des Mutterlandes Tirol aber auch gerne das „zehnte Bundesland Österreichs“ genannt. Von den Nicht-Osttirolern hingegen wird der Bezirk meist mit dem Großglockner oder den traditionellen Schlipfkrapfen in Verbindung gebracht. Doch Osttirol hat mehr als das zu bieten. Das beweist die gebürtige Südtirolerin Susanne Gurschler, die seit 1998 als freie Journalistin und Sachbuchautorin in Innsbruck tätig ist, in ihrem neuen Buch „111 Orte in Osttirol, die man gesehen haben muss“.