Trotz Lockdowns konnte der Zeitplan für den 2,8-Millionen-Euro-Bau eingehalten werden © Kasupovic

Es ist das zweitälteste der Welt: Die Rede ist vom SOS-Kinderdorf in Nußdorf-Debant. Trotz Corona-Lockdown konnten hier zwei Großbaustellen planmäßig fertiggestellt werden. Auf dem Gelände des SOS-Kinderdorfes ist eine Wohngruppe für neun Kinder entstanden. Die zweite Wohngruppe wurde gegenüber des früheren Jugendhauses am Zietenweg errichtet. Hier finden neun Jugendliche Platz. Sieben Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren sind bereits im Juli in die Wohngruppe übersiedelt, zwei Kinder kommen im August dazu. Die neun Jugendlichen aus dem ehemaligen Jugendhaus werden ebenso im August von ihrem alten, in ihr neues Zuhause siedeln. „Wir haben ein Haus gebaut, dass absolut barrierefrei ist. Und es ist großartig“, schwärmte Guido Fuß, Leiter des SOS-Kinderdorfs in Nußdorf-Debant.