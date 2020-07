Facebook

Professor Heinz E. Simonitsch © KK/Privat

Er war eine Legende: Professor Heinz E. Simonitsch. Die Nachricht von seinem Tod hat nicht nur in Osttirol, sondern in aller Welt tiefe Trauer ausgelöst. Er zählte zu den weltweit erfolgreichsten österreichischen Hotelmanagern und war 40 Jahre Honorarkonsul Österreichs auf Jamaika. Dort hat er als Miteigentümer des legendären „Half Moon Hotel“ in Montego Bay zu eines der führenden Häuser der Karibikinsel gemacht. Für dieses Lebenswerk wurde er im Jahr 2011 mit dem „Leader of the Year“ ausgezeichnet. Zudem haben Heinz E. Simonitsch und seine ideenreiche Gattin Elisabeth gemeinsam mit der Familie Westreicher das Grandhotel in Lienz errichtet. Simonitsch hat mit dem damaligen Bürgermeister Johannes Hibler die Errichtung des Grand Hotel gegen heftige Widerstände durchgesetzt. Es war das erste Fünf Sterne Hotel in seiner besonderen Art in der Region Osttirol.