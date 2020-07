Facebook

Vizebürgermeister Siegfried Schatz, Obfrau des TVB-Ortsausschusses Kathrin Jäger, Hans-Peter Sander, Mühlmann und Ernst Moser freuen sich schon auf dieses Projekt © Natascha Brunner

20 Hauben, 20 Gabeln und 13 Sterne prämieren die heimischen Spitzenköche, die vom 15. Juli bis 3. September den Lienzer Hauptplatz zur „Gourmet-Plaza“ verwandeln. In diesem Zeitraum verwöhnen Osttirols preisgekrönte Küchenvirtuosen alle Besucher mit ihren Kreationen. Aber nicht nur Köche aus Osttirol werden am Hauptplatz zu finden sein. Diesen Sommer bekochen auch Gastköche aus anderen Regionen die Besucher – unter anderem der 4 Hauben-Koch Hannes Müller, Jakob Lilg vom „Löwenzahn“ am Weißensee und David Senfter, der im Palais Coburg in Wien mit fünf Hauben und zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde.