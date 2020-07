72-Jähriger verlor an Höhe und stürzte in eine Wiese. Er wurde ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Deutsche Paragleiter verlor rasch an Höhe (Symbolbild) © APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Ein 72-jähriger Deutscher, ein ausgebildeter Paragleiter, absolvierte am Donnerstag im Rahmen eines Kurses einen Flug in Obertilliach. Er startete gegen 11 Uhr mit seinem Schirm bei der Bergstation der Bergbahnen Obertilliach, flog in einen windabgewandten Bereich und verlor schnell an Höhe.