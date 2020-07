Facebook

Mit einer Atlantikfront wird die schwül-labile Luft der letzten Tage abgedrängt und durch weniger warme bzw. kühlere Luft ersetzt. "Die Gewittergefahr geht dadurch zurück", freut sich auch der Meteorologe Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Dabei überwiegen dichtere Wolken, die Sonne hat es jedenfalls schwer. Der nächtliche Regen ist bald Geschichte und daher trocknet es am Vormittag rasch ab. Im Laufe des Nachmittags nimmt die Neigung für Regenschauer nochmals zu. In Lienz hat es maximal rund 22 Grad, in Kals nur etwas mehr als 15 Grad. Der Wind aus Nordwest frischt stellenweise und vorübergehend etwas lebhafter auf, insbesondere in den nördlichen Tälern (Iseltal, Tauerntal).