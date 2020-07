Facebook

Nußdorf-Debant hat einen neuen Ehrenbürger: Pfarrer Otto Großgasteiger © KK/GEORG WEBHOFER

Bei Kaiserwetter feierte Pfarrer Otto Großgasteiger am Sonntag sein 60-jähriges Priesterjubiläum. Dieses wurde mit einer Feldmesse am Schlemmerplatzl in Nußdorf begangen. Bereits am Samstag entzündete die örtliche Landjugend ein Bergfeuer in der Form eines Kelches.