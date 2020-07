Facebook

Sie sind die „Iselpioniere“! Familie Altmayer-Girardi aus Stams in Tirol. Mit den Eltern Simon und Katharina wandern die drei Kinder Sara (18), Leonardo (12) und Oskar (10). Lorenzo (ganz rechts) kann leider nicht mitkommen, weil er einen Ferialjob © Familie Altmayer-Girardi_Privat

„Wir haben uns die Auswahl nicht leicht gemacht,“ erklären TVBO-Obmann Franz Theurl und Marketingleiterin Victoria Ranacher-Lackner und präsentieren jene Familie, die demnächst den Iseltrail in Angriff nehmen wird. Es sind die offiziellen „Pioniere“ auf dieser 76 Kilometer langen Wanderung von der Einmündung der Isel bis zu Ursprung des Gletscherflusses am Umbalkees in den Bergen der Venedigergruppe. Familie Altmayer-Girardi wird aus Stams anreisen und am 13. Juli zur fünftägigen Tour aufbrechen, durchgehend begleitet von der Osttiroler Fotografin Ramona Waldner.