Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Bild der der bundesweite Sieger in der Kategorie 8. Schulstufe mit dem Englischfachteam und der Schulleitung: Edda Mair, Stephanie Mattersberger, Stefan Volgger, Simon Schupfer und Direktor Markus Tönig © Schulcluster Defereggental

„The Big Challenge“ ist ein Wettbewerb, der europaweit für die Schüler der 5. - 8. Schulstufe organisiert wird. Über Medien haben die Schulkinder in einer sogenannten „Game Zone“ einen Zugang zur englischen Sprache, der ihnen hilft, mit Englisch Spaß zu haben und schnell Fortschritte zu machen. Europaweit waren in diesem Schuljahr knapp 600.000 Teilnehmer dabei, österreichweit über 13.000 Schüler. Besonders erfreulich ist, dass es aus dem Bezirk Lienz einen Bundessieger gibt. In der Kategorie 8. Schulstufe brillierte Stefan Volgger vom Schulcluster Defereggental und siegte nicht nur tirolweit, sondern konnte sich unter knapp 3000 Schülern auch bundesweit über den ersten Platz in dieser Kategorie freuen. Stolz sind auch das Englischteam und die Schulleitung auf ihren Sprössling. „Die Aufgabenstellungen in Englisch haben mich motiviert und die Teilnahme hat mir großen Spaß gemacht“, so der wissbegierige und talentierte NMS-Abgänger, der zukünftig die HTL in Lienz besuchen wird.