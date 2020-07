Facebook

Zur Wochenmitte geraten wir in eine schwül-labile und unberechenbare Südwestströmung. Damit steigt die Neigung für gewittrig verstärkte Regenschauer - trotz sonniger Abschnitte am Vormittag - schon wieder an. Vor allem am Nachmittag wird es fast überall in Osttirol zumindest kurzfristig einmal nass. Stellenweise kann es für kurze Zeit sogar kräftig schütten. Wo genau, weiß im Vorfeld leider kein Mensch. "Wie immer bei solchen Wetterlagen im Sommer wird nicht jeder von wolkenbruchartigem Regen getroffen", gibt Werner Troger Hoffnung, dass man selber verschont bleibt. Wenn die Sonne durchkommt, dann ist es in den Niederungen rasch sommerlich warm. Im Raum Virgen hat es maximal rund 21 oder 22 Grad.