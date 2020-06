Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Er wollte der Rettung entgegenfahren. Dabei stürzte er mit dem Auto 300 Meter weit ab. © KLZ/Fuchs

Am Samstag führte ein 58-jähriger Mann im Bereich der Lesachalm in Kals am Großglockner Holzarbeiten durch. Vermutlich zog er sich bei diesen Arbeiten mit der Motorsäge eine Schnittverletzung zu. Er verständigte die Rettungskräfte und wollte den Helfern mit seinem PKW auf dem Almweg entgegenfahren. "Dabei geriet er mit dem Auto über den Wegrand hinaus, worauf der Pkw etwa 300 Meter in einen steilen und felsdurchsetzten Graben abstürzte", berichtet die Polizei.Der Lenker wurde nach etwa 200 Metern aus dem Fahrzeug geschleudert und blieb schwer verletzt liegen.