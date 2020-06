Facebook

Malerisch eingebettet: Der Zupalsee bietet eine wunderbare Fernsicht auf die Venedigergruppe © KK/Lea Hajner

Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Das hat sich auch Reisebloggerin Lea Hajner gedacht und sich auf Erkundungstour in Osttirol begeben, auf der Suche nach Geheimtipps. „Wenn jemand von einem verheißungsvollen Platz erzählt hat, habe ich schon meinen Notizblock gezückt. So habe ich in den vergangenen acht Jahren viele Orte entdeckt, von denen selbst mein Tiroler Freund noch nie etwas gehört hat“, verrät die Reisebloggerin.