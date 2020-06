Facebook

Er lässt sich nicht so richtig einordnen, der Portalakt in Nikolsdorf. War das Angebrachte eine Parodie – darauf, dass der Tourismusverband eine seit Jahren in Aussicht gestellte visuelle Begrüßung an der Landesgrenze nicht zuwege bringt? Oder meinten es die „unbekannten Täter“ einfach gut – mit „Osttirol gefällt und verdient ein Like“. Wenn es eine Parodie war, ist sie gelungen. War es gut gemeint, dann haben es die Unbekannten schlecht getroffen – obwohl: Auch über Geschmäcker kann man streiten.