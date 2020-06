Facebook

Der Regenschirm bleibt in den nächsten Tagen in Kärnten ständiger Begleiter © (c) famveldman - Fotolia (Family Veldman)

"Regnet’s am Siebenschläfertag, der Regen sieben Wochen nicht weichen mag." Oder: "Scheint am Siebenschläfer Sonne, gibt es sieben Wochen Wonne." So lauten nur zwei ausgewählte Bauernregeln, die sich um den Siebenschläfertag am morgigen 27. Juni drehen. Statistisch gesehen stimmen diese exakt für dieses Datum nicht, aber für die Tage rund um den 27. Juni.