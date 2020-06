Befremdliches Begrüßungsportal war über Nacht in Nikolsdorf aufgestellt. Tourismusverband will damit nichts zu tun haben. Inzwischen ist das Objekt auch schon wieder zerstört. Unbekannte waren am Werk.

Dieses Begrüßungsportal bringt Franz Theurl in Rage © EXPA/ Stringer

Wer dieser Tage von Kärnten nach Osttirol fuhr, konnte es nicht übersehen. In Nikolsdorf hieß ein neues Begrüßungsportal die „Einreisenden“ willkommen – ganz osttirolerisch mit welcome und mit einem Like-Daumen. Der Eindruck, den es vermittelte war befremdlich. Die Machart wirkte äußerst dilettantisch. Und wohl manchen ließ es am Geschmack des Tourismusverbandes Osttirol, der hier seit Jahren ein neues Portal errichten will, zweifeln. Eine lange Lebenszeit war dem Objekt aber nicht gegönnt: Seit dem Wochenende ist das Portal wieder zerstört.