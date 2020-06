Facebook

Rund 150 Personen, die im Zusammenhang mit dem im Kindergarten Oberlienz infizierten Kind stehen, wurden getestet © AFP

Für die rund 150 getesteten Personen, die im Zusammenhang mit jenem Kindergartenkind, das am Dienstag an dem Coronavirus erkrankt ist, stehen, liegen derzeit 85 negative Testergebnisse vor. Rund 65 Tests befinden sich noch in Auswertung. Bekanntlich wurde nach Bekanntwerden des Falls im Kindergarten Oberlienz alle 43 Kinder sowie fünf im Kindergarten tätige Pädagoginnen getestet, ebenso alle Familienmitglieder, die im gleichen Haushalt leben. Die Bezirkshauptmannschaft Lienz kündigt ein Update an, sobald alle Ergebnisse vorliegen.