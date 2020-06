Airbnb Vermietet werden darf nur mit Gewerbeschein

Facebook

In diesen Haus in St. Jakob wollte Flatscher Wohnungen über Airbnb vermieten © kk/Privat

Es war eines seiner Ziele - Alfons Flatscher, gebürtig aus St. Jakob und in den USA lebend, wollte zur Airbnb-Vermietung ein Exempel statuieren. Eine Grundsatzentscheidung darüber, wie Airbnb-Vermietung einzuordnen sei, brauche Österreich. Und Flatscher hat es geschafft – wenn auch nicht ganz so, wie er es sich gewünscht hat. 2017 wurde ihm von der Bezirkshauptmannschaft (BH) Lienz die Kurzzeitvermietung seiner Wohnungen in St. Jakob versagt. Im Bescheid stand, Kurzzeitvermietung unterliege der Gewerbeordnung. Für bereits getätigte Vermietung ohne diesen Schein setzte es für Flatscher 1000 Euro Strafe. Daraufhin erhob dieser Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht.

Dieses verwies darauf, dass es zur Airbnb-Vermietung betreffend Gewerbeordnung keine Judikatur gebe. Das Landesverwaltungsgericht bestätigte den Bescheid der BH, setzte aber die Strafe auf 360 Euro herab und ließ Revision am Verwaltungsgerichtshof zu.