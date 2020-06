Sillian Einbrecher stahlen Tausende Euro Bargeld aus Geschäft

Die Täter waren in der Nacht auf Samstag unbemerkt in das Geschäftsgebäude eingestiegen. Bis dato fehlt von ihnen jede Spur.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Fohringer

Einen Einbruchsdiebstahl meldet die Polizei am Samstag aus Osttirol. Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht in ein Geschäftsgebäude in Sillian ein. Aus zwei Registrierkassen wurde Bargeld in der Höhe eines mittleren, vierstelligen Eurobetrages gestohlen.