In Kartitsch sind über 100 Freiwillige im Einsatz, um die Berge in ein Flammenmeer zu tauchen © KK/Kofler

Es ist wieder soweit! Morgen, Samstag, werden hunderte Osttiroler auf die Berge pilgern, um die Herz-Jesu-Feuer zu entfachen. „Wir haben genügend Niederschlag bekommen, der Boden ist nicht trocken“, freut sich Georg Klammer, Amtsleiter in Kartitsch. Nach dem Waldbrand in Amlach im Jahr 2019 – ausgelöst durch ein Herz-Jesu-Feuer – ist Vorsicht oberste Prämisse. Schon Jahre zuvor hatte ein Brauchtumsfeuer in Amlach einen Waldbrand ausgelöst. Amtsleiter Thomas Totschnig: „Beide Male hat es oberhalb der Rodelbahn gebrannt. Gelöscht wurde mittels Hubschraubereinsatz. Es wird nochmals klar gesagt, dass Feuermachen unterhalb der Waldgrenze streng verboten ist. Einzige Ausnahme ist bei uns die Arlingriese unterhalb des Spitzkofels.“ Dabei handelt es sich um eine unbewaldete Schotterwiese. Wie jedes Jahr wird hier die Jugend der Schützenkompanie Leisach in Begleitung der Eltern ihre Feuer anzünden. Hauptmann Manfred Huber: „Das haben wir bei der Gemeinde gemeldet.“ Und genau diese Meldungen sorgen derzeit für Irritationen. Die einen melden, die anderen nicht. Wie kann das sein?