Am 18. Juni gegen 11.15 Uhr, war ein 55-jähriger Österreicher im Keller seines Wohnhauses in Prägarten alleine mit dem Zuschneiden von Holzlatten an einer Kombimaschine beschäftigt. Aus unbekannter Ursache geriet er dabei mit der linken Hand in das laufende Sägeblatt und amputierte sich dabei den Ring-, Mittel- und Zeigefinger. Der kleine Finger wurde teilamputiert. Nach der Erstversorgung durch die Rettung aus Lienz sowie dem Notarzt des Rettungshubschraubers wurde der Schwerverletzte in die Klinik nach Innsbruck geflogen und stationär aufgenommen.