Burg Heinfels nimmt am 15. Juli den Besucherbetrieb im neuen Museum auf © Museumsverein/Peter Leiter

Ob Museen, Klöster, Burgen oder Pfarrkirchen – für den Erhalt des baukulturellen Erbes in Tirol wurden mit dem am Dienstag gefassten Beschluss des Kuratoriums der Landesgedächtnisstiftung Förderungen in Höhe von rund 2,7 Millionen Euro beschlossen. Diese fließen in Vorhaben wie Sanierungen, Restaurierungen oder Umbauten. „Tirol blickt auf eine reiche Geschichte zurück, die ihre Spuren quer durch das ganze Land hinterlassen hat. Die historischen Bauwerke und Kirchen sind charakteristisch für die heimische Kulturlandschaft und bilden einen Teil unserer Heimat“, erklärt Landeshauptmann Günther Platter. „Deshalb unterstützt die Landesgedächtnisstiftung jene lokalen Initiativen, die sich für den Erhalt dieser Gebäude und damit für den Erhalt unseres Kulturguts für die Nachwelt einsetzen.“