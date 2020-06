Ein 28-jähriger Tiroler wurde am Mittwoch bei Waldarbeiten in Matrei zwischen zwei Baumstämmen eingeklemmt und verletzt.

Symbolfoto © APA/Haselmann

Ein 28-jähriger Tiroler war gemeinsam mit zwei weiteren Männern am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr mit Holzarbeiten in einem steilen Waldstück oberhalb des „Außer Klaunzer-Berg“ im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol beschäftigt, wobei sie am Boden liegende Baumstämme aufarbeiteten.