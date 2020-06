Jugendzentrum in Lienz öffnet nicht wie geplant am 15. Juni. Ein Präventionskonzept muss nun erstellt werden.

Das Jugendzentrum in Lienz bleibt geschlossen © Kasupovic

Der Verein „Jugend in Lienz“ betreibt das Jugendzentrum sowie die „Mobile Jugendarbeit“. Seit 13. März hat das Jugendzentrum aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Eigentlich war geplant, dass das Lienzer Jugendzentrum am Montag, den 15. Juni, wieder öffnet. Die Vorfreude war groß. Doch eine neue Verordnung des Gesundheitsministeriums, die am Sonntagnachmittag bekannt wurde, macht den Verantwortlichen nun einen Strich durch die Rechnung. „Eine Öffnung ist nun leider doch nicht möglich, da wir laut Verordnung jetzt ein ‘Covid-19-Präventionskonzept’ erstellen müssen“, bedauert Wolfgang Walder, Leiter des Jugendzentrums. Dieses Konzept ist sehr umfangreich und umfasst unter anderem spezifische Hygienemaßnahmen und organisatorische Maßnahmen. Walder hofft aber, dass man so bald wie möglich wieder durchstarten kann.