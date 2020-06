„Bergwelt Tirol – Miteinander erleben“Projekt um weitere drei Jahre verlängert

Facebook

© Roland Noichl/ Bergwelt Tirol - Miteinander erleben

Lokal abgestimmte Lenkungsmaßnahmen und freiwillige Schutzzonen in etlichen Skitourenregionen wurden etabliert, ein eigens entwickeltes Leitsystem für Pistentouren wurde bereits in sieben Skigebieten in Tirol umgesetzt; ein einheitliches Rettungskonzept für Singletrails durch sogenannte Rettungspunkte wurde etabliert und ist bereits in sechs Destinationen im Einsatz; neue Warnschilder informieren im Naturbereich zu „Weidevieh“, „Mutterkühe“ oder „Umgehungsmöglichkeit“: Diese und viele weitere Initiativen wurden mit der Unterstützung von „Bergwelt Tirol – Miteinander erleben“ entwickelt und realisiert. „Tirols Naturlandschaft ist reichhaltig und vielfältig. Ebenso vielfältig sind auch die Interessen, denen die Menschen dort nachgehen – sei es bei einer Wanderung durch Tirols Wälder, auf dem Mountainbike oder unterwegs auf einer Skitour. Umso wichtiger ist es, dass diese große Diversität an Aktivitäten und die Nähe zur Natur im Einklang miteinander stehen“, sagt Landeshauptmann Günther Platter, auf dessen Antrag gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler das Programm „Bergwelt Tirol – Miteinander erleben“ diese Woche um weitere drei Jahre verlängert wurde.