Stiller Held Osttirol „Bergungen mit gutem Ausgang sind ein schöner Lohn“

Raimund Köll leitete zwölf Jahre lang die Bergrettungs-Ortsstelle Matrei © KK/Privat

Seit seinem 16. Lebensjahr ist Raimund Köll bei der Matreier Bergrettung. „Damals haben Bürgermeister Andreas Köll und ich gemeinsam angefangen“, sagt er. An den Auslöser zum Beitritt kann er sich noch gut erinnern: „Ich war viel in den Bergen unterwegs und dann zufällig vor Ort, als jemand in Bergnot geraten war. Da habe ich mitgeholfen, so entschloss ich mich, Bergretter zu werden.“

45 Jahre ist er nun schon dabei. Zwölf Jahre davon leitete Raimund Köll als Obmann die Ortsstelle Matrei, die derzeit inklusive Senioren 87 Mitglieder hat. Im Vorjahr legte er das Amt in jüngere Hände. Bei der aktiven Einsatzgruppe bleiben will er so lange es gesundheitlich möglich ist. Hauptsächlich soll das junge Team bei Rettungsaktionen in der Einsatzzentrale unterstützt werden.