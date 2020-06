Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei der Suchaktion waren auch Suchhunde im Einsatz. © Brunner Images (Archivbild)

Zum Glück ist eine Vermisstensuche im Defereggental am Donnerstag gut ausgegangen. Eine Familie aus Deutschland, die derzeit dort Urlaub macht, bemerkte gegen 17 Uhr, dass ihre 32-jährige Tochter, die an Down Syndrom leidet, nicht mehr in der Urlaubsunterkunft war. Nach kurzer Suche durch die Familie und Freunde, wurde über die Leitstelle Tirol die Rettungskette in Gang gesetzt.