Schultzgruppe startet in Kals das Sommergondeln. Sillian und St. Jakob folgen erst nach Mitte Juli. In Matrei geht die Aufstiegshilfe diesen Sommer nicht in Betrieb.

Der neue Erlebnispark bei der Ochsenlacke in St. Jakob soll vor allem Familien anziehen © KK/Armin Kleinlercher

Es ist alles anders, wie gewohnt. Mit den Gondelbahnen in die Osttiroler Bergwelt "aufsteigen": Das ist heuer erst um einiges später möglich, als bisher. Und die Liftanlage, die in das Matreier Goldried führt, steht ganz still. Dazu sagt Heinz Schultz: "Das geschieht auf Grund es zu erwartenden, coronabedingten Gästeschwundes". Am 22. Juni startet die Gondelbahn in Kals inklusive Adlerlounge in die Saison. Damit wird es möglich, von der Kalser Seite aus das Goldried zu erwandern.