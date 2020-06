Facebook

Der Verletzte wurde ins Krankenhaus Lienz geflogen © KLZ/Ruggenthaler

Am Mittwoch gegen 11.25 Uhr fuhr ein 37-jähriger Osttiroler im Schigebiet Zettersfeld, Gemeinde Lienz, mit einem geländegängigen Kleinlaster, einem "Muli" im Retourgang auf der Skipiste „Innerer-Pflug“ bergwärts. Auf der Ladefläche des "Muli" lagen Zaunstempel. Im steilen Gelände begann das Fahrzeug plötzlich abzurutschen. Der Arbeiter entschloss sich, aus dem Fahrzeug zu springen. Dabei zog sich der Mann einen Bruch des Unterschenkels zu. Anwesende Arbeitskollegen konnten den Unfall beobachten und setzten sofort die Rettungskette in Gang. Der Osttiroler wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber C7 in das Krankenhaus nach Lienz geflogen. Am Fahrzeug, welches noch einige Meter hangabwärts rutschte, entstand erheblicher Sachschaden.