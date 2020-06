Facebook

In Osttirol gibt es ab 24. Juni ein neues Angebot für trauernde Angehörige

Viele Angehörige und Freunde von Verstorbenen waren besonders in den vergangenen Monaten von den Umständen der Corona bedingten Begräbnisvorschriften belastet. Aber immer ist ein Todesfall ein tiefer Einschnitt ins Leben. Ab 24. Juni, von 19 bis 21 Uhr, wird es in Lienz ein neues Angebot geben, um mit Schmerz und allen Gefühlen, die dadurch entstehen, besser umgehen zu können. Interessierte sind in den Kreativraum "Bowls" in der Kärntner Straße in Lienz eingeladen.