Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kuenz ist überzeugt, dass es eine Lösung mit Gernot Walder geben wird © Ruggenthaler

Das Thema Coronatests in Osttirol für ausländische Pflegekräfte rief gestern Osttirols Landtagsabgeordneten Hermann Kuenz (ÖVP) auf den Plan. Wie berichtet, durften Montag früh nach nächtlicher Anreise und Ankunft in Lienz acht kroatische Pflegekräfte nicht zu ihren Dienstorten in Osttirol. Sie mussten nach Vomp, um sich dort auf das Coronavirus testen zu lassen. Nationalratsabgeordneter Gerald Hauser (FPÖ) prangerte das an.