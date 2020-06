Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gernot Walder ist Virologe, Tropenmediziner und Notarzt in Osttirol © (c) Brunner Images | Brunner Philipp (Brunner Images | Brunner Philipp)

Außervillgraten. Eine Gemeinde mit rund 750 Einwohnern im Villgratental, Bezirk Lienz, in Osttirol. Ausgerechnet in diesem kleinen, beschaulichen Bergsteigerdorf ist man in Diagnostik und Forschung auf Hochtouren dem Coronavirus auf der Spur. Das Team des Virologen, des Facharztes für Hygiene und medizinische Mikrobiologie, des Tropenmediziners und Flugarztes Dr. Gernot Walder hat seit Ausbruch der Pandemie im kleinen Labor in Außervillgraten rund 30.000 Covid-Tests ausgewertet. Zum Vergleich: Das Land Kärnten hält aktuell bei rund 19.000 Proben.