73-Jährige hatte 13 Katzen in Säcke gesteckt und in einen Bach geworfen. Sie wurde am Innsbrucker Landesgericht verurteilt.

73-Jährige hatte 13 Katzen in Säcke gesteckt und in den Bach geworfen (Symbolfoto) © wojciechhajduk - stock.adobe.com

Weil sie insgesamt 13 Katzen in Säcke gesteckt und in den Bach geworfen hatte, stand eine 73-jährige Osttirolerin am Mittwoch in Innsbruck vor Gericht. Sie wurde in einer denkwürdigen Verhandlung zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt, wovon sie 300 bezahlen muss. Der Rest wurde ihr vorerst auf Probe nachgesehen.