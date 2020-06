Facebook

Bereits am Vormittag wird die Sonne komplett in den Hintergrund gedrängt und gleichzeitig nimmt die Bereitschaft für Regen und Regenschauer von Südwesten her schon zu. Wegen des föhnigen Südwindes kann es aber nach vorübergehendem Regen kurz nochmals auftrocknen. Erst gegen Abend bzw. nachts setzt intensiver Dauerregen ein. Beginnende Abkühlung. In Lienz hat es maximal rund 19 Grad. "Wetterfühlige und sensible Menschen spüren die bevorstehende Wetterumstellung am eigenen Leib", behauptet Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Bei sensiblen Menschen nimmt die Neigung zu Kopfschmerzen oder Migräne zu. Dann treten auch Konzentrationsschwächen auf und die Leistungsfähigkeit ist reduziert.