Hochpustertal-Run © KK/Privat

Das Internet und ein paar beherzte Organisatoren in Sillian und Innichen machen’s möglich: Der Hochpustertal Run geht auch heuer, in seinem 19. Jahr, an den Start. Freilich ohne den gewohnten Massenstart in Innichen, sondern als individueller Lauf allein oder in Gruppen bis zu zehn Personen – alles Covid-gemäß mit Babyelefanten-Abstand. Man kann laufen so oft man will und zu jeder beliebigen Zeit. Die Anmeldung erfolgt über pentek-payment.at, die Zeitmessung und Streckenkontrolle mittels kostenloser Strava-App, die man ganz einfach aufs Handy oder seine Sportuhr lädt. Es gibt sowohl in Sillian als auch in Innichen zwei fixe, durchgehend ausgeschilderte Strecken jeweils bis zur Staatsgrenze. Eine Strecke ist 12,1 Kilometer lang, die andere misst die Halbmarathon-Distanz von 21,1 Kilometer – genauso wie beim normalen Hochpustertal Run.