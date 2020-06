Facebook

Die Familien Lugger und Jans übernehmen die Organisation für den Onlineshop © KK/PRIVAT

Ostern 2020 wird wohl in die Geschichte eingehen: Noch nie haben wir ein Fest unter so besonderen Umständen gefeiert. Doch nirgends ein Schaden, wo nicht auch etwas Positives bleibt – und sei es nur eine gute Idee. Durch die Zustellung der gesegneten Osterjause haben wir uns mit dem Gedanken auseinandergesetzt, auch nach der Corona-Krise regionale Produkte auszuliefern, bzw. innerhalb von Österreich per Post zu verschicken. Die direkte Nachfrage von unseren Kunden nach diesem Service hat uns davon überzeugt, einen Onlineshop einzurichten: So können unsere Kunden nicht nur bei den Nahversorgern und Märkten, wie zum Beispiel dem TalMarkt in Matrei regional einkaufen, sondern sich bäuerliche Produkte direkt bis zur Haustüre liefern lassen.