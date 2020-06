Facebook

Bianca Holzer aus Hopfgarten liebt ihren Job als Postzustellerin © Ruggenthaler

Gelb - das ist Farbe ihres fahrbaren Dienst-Untersatzes, und es ist die Farbe der Post, für die Bianca Holzer aus Hopfgarten im Defereggental arbeitet. Seit einem Jahr ist sie für den „Postfuchs“ im Einsatz und hat laufend Einschulungen. Von der Zustellbasis in Matrei aus, macht sie ihre tägliche Tour.

Der Arbeitstag beginnt für sie um 6.20 Uhr am Morgen. Erste Aufgabe ist es, die Briefe für ihren Zustellrayon einzuordnen. Ist alles griffbereit ins Auto gepackt, geht es los – in das benachbarte Virgen – und dort dann von Haus zu Haus. Für Holzer hat sich mit dem Lockdown wegen Corona Mitte März einiges geändert. Zugestellt wird seit Ausbruch des Virus trotzdem von Montag bis Freitag. „Es gibt seitdem aber die kontaktlose Zustellung. Das heißt: Briefe in den Postkasten, Pakete vor die Tür, dafür braucht es Abstellgenehmigungen."